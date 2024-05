Pesquisa realizada pelo instituto F5 Atualiza Dados mostra que a prefeita Margarida Salomão (PT) lidera a corrida eleitoral em Juiz de Fora, na Zona da Mata, em Minas Gerais. No levantamento espontâneo, a petista contabiliza 8,78% das intenções de voto.

Na sequência, aparecem a delegada Ione Barbosa (Avante) com 4,45%; o ex-deputado federal por Minas Gerais Charlles Evangelista (PL), que tem 4,16% das intenções; o ex-deputado federal em seis mandatos Júlio Delgado (0,70%); o ex-deputado estadual pelo PSC Isauro Calais (0,35%), que se filiou ao Republicanos para concorrer ao Executivo; Carlos Alberto Bejani, ex-prefeito de Juiz de Fora, também com 0,35%, e, por fim, o empresário e engenheiro Wilson Rezato, que, em 2020, foi derrotado nas urnas por Margarida no segundo turno.





Os baixos percentuais, até mesmo para as primeiras colocações, se explicam porque, na pesquisa espontânea — quando não são informados os nomes —, um número alto de entrevistados não citou nenhum pré-candidato. O levantamento mostra que 31,91% dos entrevistados disseram que não votariam em ninguém, em branco ou nulo. Outros 29,51% afirmaram que estão indecisos.







Já no levantamento estimulado, com apresentação dos nomes, os percentuais crescem. Margarida Salomão segue na liderança com 26,53%. Em seguida, aparecem delegada Ione Barbosa (18,55%), Charlles Evangelista (15,40%), Júlio Delgado (5,77%) e Isauro Calais (3,17%). Não sabem ou estão indecisos 13,70% e 1,89% não responderam.



A pesquisa quis saber também a segunda opção dos entrevistados. Nesse cenário, os mais citados foram delegada Ione Barbosa (20,26%), Charlles Evangelista (10,07%), Margarida Salomão (9,13%), Júlio Delgado (9,02%) e Isauro Calais (6,56%). Os demais não foram citados. Não sabem ou estão indecisos somam 20,14% e 3,98% não responderam.







O instituto perguntou ainda em qual candidato o eleitor não votaria “de jeito nenhum”. Margaria lidera a rejeição com 34,89%, seguida de Charlles Evangelista (14,29%), Isauro Calais (6,32%), delegada Ione Barbosa (4,92%) e Júlio Delgado (2,46%). Outros 16,04% disseram que não votariam em nenhum. Aqueles que não sabem ou não opinaram representam 11,71%.





O levantamento aponta também, na avaliação dos eleitores, quais são os pré-candidatos que mais se identificam com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Boa parte dos entrevistados, representando 42,86%, não sabe ou não opinou. Na primeira colocação aparece Charlles Evangelista, com 31,15%. Delegada Ione Barbosa (16,16%), Júlio Delgado (4,10%), Isauro Calais (3,75%) e Margarida Salomão (1,98%) vêm em seguida.





Em relação à identificação com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a prefeita Margarida Salomão é que a mais se aproxima do petista, conforme 63,93% dos entrevistados. Delegada Ione (1,99%), Isauro Calais (1,52%), Charlles Evangelista (1,29%) e Júlio Delgado (0,71%) aparecem na sequência. Não sabem ou não opinaram somam 30,56%. Questionada a posição política dos eleitores, 29,16% dos entrevistados disseram que são de direita, 27,75% de centro, 22,37% de esquerda e o restante, 20,72%, não sabem ou não opinaram.

A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral com o código MG-00586/2024 e ouviu 850 pessoas, entre os dias 2 e 4 de maio, por meio de entrevistas presenciais em todas as regiões de Juiz de Fora. O nível de confiabilidade do levantamento é de 95% e tem margem de erro estimada em 3,4 pontos percentuais para mais ou para menos.