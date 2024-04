O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), confirmou que vai apoiar a pré-candidatura da sua secretária de Planejamento e Gestão, Luísa Barreto (Novo), à Prefeitura de Belo Horizonte. Antes relutante em endossar a pré-campanha, nesta segunda-feira (29/4) o governador foi categórico e disse que a gestora é um nome viável na disputa.



“O Partido Novo, ao qual eu e a secretária pertencemos, já fez uma pesquisa que mostrou a total viabilidade de uma candidata com o perfil e competência da Luísa. Ela terá todo o meu apoio. Vejo ela como a candidata que mais entende do setor público, pela formação, vivência, por tudo que está acontecendo em Minas Gerais, que é fruto, em boa parte, da Secretaria de Planejamento”, disse.

Dentro do governo de Minas Gerais desde 2009, Luísa tomou posse no cargo máximo da Seplag em março de 2021, mas contribui para a gestão Zema desde o início do primeiro mandato. No último pleito municipal ela chegou disputou a prefeitura pelo PSDB, recebendo 17.161 votos (1,39%).

Na última terça-feira (23/4), em café com jornalistas, Zema havia dito que Luísa seria candidata em outubro só se houvesse viabilidade. Até o momento, pesquisas de intenção de voto mostram a secretaria na parte de baixo do pleito. No levantamento do Instituto OPUS, divulgado pelo Estado de Minas, por exemplo, ela aparece com apenas 1%.

Dessa vez, Zema fez uma série de afagos a secretaria e descartou qualquer apoio a um candidato apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). “Eu estarei com a candidata do Partido Novo, e a candidata do Partido Novo é a secretária Luísa”, disse.

A secretária tem concorrentes de peso dentro da direita belo-horizontina, o que mostra um cenário complicado na costura de apoios. Bolsonaro vai apoiar o correligionário Bruno Engler (PL-MG), deputado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), inclusive lançando a pré-candidatura do parlamentar em evento aberto aos apoiadores em Belo Horizonte, no dia 11 de maio, com a presença de outros bolsonaristas.

Engler ainda tem em seu palanque o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), eleito para a Câmara dos Deputados como o parlamentar mais votado do país, e o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG). Em Minas Gerais, o PL vai caminhar para apoiar o Novo em Divinópolis, com o atual prefeito Gleidson Azevedo, irmão do senador.

Ao Estado de Minas, o deputado federal Domingos Sávio, presidente do PL em Minas Gerais, disse que é natural a escolha do Novo por Luísa Barreto, mas que ainda há espaço para o diálogo e que a legenda é uma grande parceira no estado.

“A gente respeita muito a candidatura da Luísa, é uma figura com quem nós temos uma convivência muito boa. Eu acho que ainda há tempo e espaço para diálogo, é natural que haja diálogo e o primeiro passo é o respeito. Luísa é uma figura já provada em termos de gestão pública. Agora, às vezes não é o melhor caminho candidaturas que estão disputando o mesmo eleitorado, ficar disputando entre si. Isso requer um pouco mais de diálogo, e ele está acontecendo”, avaliou o deputado.

Em uma ala mais na centro-direita, Barreto disputa com o senador Carlos Viana (Podemos) e o deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos), que lideram os primeiros levantamentos de pré-campanha. Até o momento, a disputa também conta com Gabriel Azevedo (MDB), presidente da Câmara de BH, e o ex-deputado João Leite (PSDB).

Já Barreto, reconhece que o seu maior desafio é o desconhecimento por parte do eleitorado, mas lembra que boa parte dos pré-candidatos também são desconhecidos dos belo-horizontinos.

“A realidade é que a população de Belo Horizonte ainda não está ligada à pré-campanha. Tenho certeza que ainda há tempo para me conhecerem e meu nome apresenta predicados diferentes de outros pré-candidatos. Eu sou uma pessoa com experiência muito grande em administração pública e é isso que eu vou trazer para a disputa”, disse Luísa Barreto.

Esquerda

No lado da esquerda o cenário também é pulverizado em diversas candidaturas. No campo, despontam como líderes de pesquisa a deputada federal Duda Salabert (PDT) e o deputado federal Rogério Correia (PT), que disputam o eleitorado que apoiou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2022. Outro candidato que disputa o apoio do presidente é o atual prefeito, Fuad Noman (PSD).

Porém, se a última corrida presidencial for termômetro para o pleito municipal, os candidatos podem ter dificuldades de convencer o eleitorado. Em 2022, Bolsonaro venceu Lula na capital com 834.548 votos, 54,25% do total da cidade. O petista foi a escolha dos outros 703.755 eleitores, 45,75%.

Ainda aparecem como pré-candidatos as deputadas estaduais Bella Gonçalves (Psol) e Ana Paula Siqueira (Rede), além do ex-vice-governador Paulo Brant (PSB).