Mesmo com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para embarcar em uma pré-campanha para reeleição, o prefeito de Divinópolis, Gleidson Azevedo (Novo) - irmão do senador Cleitinho (Republicanos-MG) - ainda estuda se será ou não candidato à prefeitura do município no Centro-Oeste de Minas.

Ao Estado de Minas, Gleidson afirmou ser contrário à reeleição por não acreditar em mandatos longos e confessou ainda ter dúvidas sobre a candidatura. “Eu não sou a favor da reeleição nunca. Eu e minha família fomos muito expostos nas redes sociais. Isso prejudica minha relação com os meus, sabe? Quando entro em uma proposta, me dedico 100%. Tem dias que trabalho mais de 24 horas. E eu não sei se meus familiares iriam aguentar mais quatro anos deste ritmo”, declarou.

Azevedo lidera as pesquisas à Prefeitura de Divinópolis. No último levantamento feito pela Real Big Data na cidade, ele aparece com 40% das intenções de voto, à frente dos outros possíveis candidatos. Embora seja o favorito, o prefeito ainda está incerto. A batida de martelo, segundo ele, deve acontecer no início do mês de maio. No dia 11, o prefeito tem um encontro marcado com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que, mirando Minas Gerais, deseja caminhar ao lado de Azevedo.



Enquanto o irmão de Cleitinho não decide, Laiz Soares (PSD) será apoiada pela deputada Lohanna (PV), rival do atual prefeito e antes cotada para derrotá-lo no pleito deste ano. Para amigos próximos, a deputada estadual afirmou acreditar que Gleidson será sim candidato à reeleição.