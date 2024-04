O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) retornará a Belo Horizonte no início do próximo mês. No dia 11 de maio, ele estará presente na capital mineira para o lançamento da pré-candidatura do deputado estadual Bruno Engler à prefeitura.



Em seguida, de acordo com fontes do Partido Liberal (PL), Bolsonaro irá para Divinópolis, na Região Centro-Oeste. Na terra de um dos seus aliados políticos – Cleitinho (Republicanos) –, o ex-presidente deve se encontrar com Gleidston Azevedo (Novo), irmão do senador, para discutir também as eleições municipais.



Bolsonaro é cidadão honorário de Minas Gerais e articula candidaturas para algumas prefeituras no estado. Investigado por uma tentativa de golpe em 8 de janeiro de 2023, ele mira em Minas como um dos possíveis redutos eleitorais, apostando no "legado" do bolsonarismo.

Além de Engler e Azevedo, a meta de Bolsonaro é conquistar o eleitorado em Uberaba, no Triângulo; Contagem e Santa Luzia, na Grande BH; e Uberlândia, no Triângulo. Na segunda-feira (22/4), o Estado de Minas publicou que o Partido Liberal (PL) mineiro estuda repetir os atos da Av. Paulista e Copacabana em Belo Horizonte. A intenção é que a manifestação também aconteça no mês que vem.