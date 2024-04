O deputado estadual Bruno Engler (PL-MG) lançará sua pré-candidatura à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) neste sábado (11/5), em evento que contará com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Além do ex-chefe do Executivo, o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) e o senador Cleitinho (Republicanos-MG) também vão comparecer à cerimônia, que ocorrerá no shopping Centerminas, no Bairro União, Região Nordeste da capital.

O lançamento da pré-candidatura de Engler está marcado para as 10h. Lideranças do Partido Liberal (PL), além dos pré-candidatos à Câmara Municipal, devem discursar. O parlamentar foi o nome escolhido por Bolsonaro para disputar em BH. Bolsonarista convicto, ele foi o deputado estadual mais bem votado em Minas Gerais, com mais de 635 mil votos.

Bruno Engler tem 26 anos e está em seu segundo mandato como deputado estadual mineiro. Quando foi candidato à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), ficou em segundo lugar na disputa contra Alexandre Kalil (PSD), em 2020.