Prefeito de SP disputa as eleições com o deputado Guilherme Boulos (PSOL-SP), candidato de Lula

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), reuniu uma série de caciques da política brasileira em um jantar na noite de segunda-feira (22/4). Em busca de aumentar o leque de apoio a sua reeleição, o emedebista se encontrou com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o ex-presidente Michel Temer (MDB) e o presidente Nacional do PSD, Gilberto Kassab.

Nunes terá como adversário no pleito municipal o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP), que recebe o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e que até o momento lidera as primeiras pesquisas de intenção de voto, mas com uma margem apertada em relação ao atual prefeito.

O acordo do PT com Boulos faz com que o partido não tenha candidato no pleito pela primeira vez na história da capital paulista. Na última pesquisa do Datafolha, o candidato da esquerda e Nunes aparecem tecnicamente empatados.

Apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Nunes procura construir uma “frente ampla” da direita na maior cidade da América Latina. O movimento tem reunido partidos que são base do de Lula no Congresso, partidos de oposição e, principalmente, expoentes do “centrão”.

"Estou bem contente com o apoio, mostrando que o diálogo, o trabalho e os resultados estão sendo reconhecidos. Não tem no país uma pré-candidatura nas capitais com tanto apoio.", disse Nunes à Folha de S. Paulo.

Também participaram do jantar o presidente do PL, Valdemar Costa Neto; o presidente do Republicanos, Marcos Pereira; o presidente do MDB, Baleia Rossi; o presidente do União Brasil, Antonio Rueda; e o ex-governador de São Paulo Rodrigo Garcia (MDB).