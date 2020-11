Bruno Engler é o segundo colocado menos votado da história de BH

Bruno Engler, deputado estadual do PRTB (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A. Press)

O candidato Bruno Engler (PRTB) tem motivos de sobra para comemorar a segunda colocação na eleição para prefeito em Belo Horizonte, afinal, nas pesquisas de intenção de voto ele quase sempre aparecia na quarta posição. No entanto, a sua votação foi a pior da história de um segundo colocado em primeiro turno na capital mineira. Desde que BH passou a ter a possibilidade de eleição com dois turnos, em 1992, nenhum candidato que chegou em segundo lugar na disputa teve menos de 10% dos votos válidos. Engler, que se apoiou na figura do presidente Jair Bolsonaro para convencer o eleitor, teve 9,95% dos votos válidos, contra 63,36% de Kalil (PSD).

Vinte anos depois, Patrus voltou a concorrer à prefeitura de BH e perdeu para Marcio Lacerda, do PSB, que alcançou 52,69% no primeiro turno. Mas o então candidato do PT acabou sendo muito bem votado. É até hoje o segundo colocado em primeiro turno que mais votos obteve: 40,8%.

Em 2016, o então candidato Alexandre Kalil foi o segundo colocado no primeiro turno, com 26,5%, mas conseguiu virar em cima de João Leite, e acabou se elegendo para o primeiro mandato na capital mineira.









Confira os resultados do primeiro turno das eleições em BH desde 1992





1992

Patrus Ananias (PT) - 37,1%*

Maurício Campos (PL) - 21%





1996

Célio de Castro (PSB) - 40,77%

Amilcar Martins (PSDB) - 26,46%





2000

Célio de Castro (PSB) - 43,54%

João Leite (PSDB) - 31,25%





2004

Pimentel (PT) - 68,49%

João Leite (PSB) - 22,78%





2008

Marcio Lacerda (PSB) - 43,59%

Leonardo Quintão (PMDB) - 41,26%





2012

Márcio Lacerda (PSB) - 52,69%

Patrus Ananias (PT) - 40,8%





2016

João Leite (PSDB) - 33,4%

Kalil - 26,5%





2020

Kalil (PSD) - 63,36%

Bruno Engler (PRTB) - 9,95%

* Total de votos válidos