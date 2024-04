Minas Gerais está na mira do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Inelegível desde o ano passado, o ex-chefe do Executivo brasileiro enxerga no estado a possibilidade de construir uma base forte para seu legado, impulsionando novos nomes bolsonaristas.

A meta de Bolsonaro, neste início de pré-campanha, é conquistar o eleitorado em Belo Horizonte, Uberaba, Divinópolis, Contagem, Uberlândia e Santa Luzia.



Nos bastidores, Minas foi escolhida entre os três estados nos quais Bolsonaro vai atuar politicamente. O ex-presidente vai visitar Uberlândia e Uberaba, no Triângulo Mineiro, nos próximos dias 2 e 3. Bolsonaro também concentrará esforços em São Paulo e no Rio de Janeiro.





Até o momento, a estratégia de promover candidaturas visa aumentar o número de prefeitos eleitos alinhados ao ex-governo, com a perspectiva de fortalecer a narrativa de inocência de Bolsonaro até 2026.

Atualmente, o ex-presidente é alvo de investigações conduzidas pela Polícia Federal (PF), que se concentram em uma alegada conspiração golpista, abrangendo suspeitas de corrupção, envolvimento com a apropriação de joias do estado e adulteração de cartões de vacinação.



Em BH, capital mineira, o escolhido para representar o legado de Bolsonaro é o deputado estadual Bruno Engler (PL-MG). Com mais de meio milhão de votos, tornando-se o deputado estadual mais votado da história de Minas, Engler impulsionou sua campanha ao lado do amigo e deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).

Com 26 anos, ele se destaca como um dos líderes do grupo "Direita Minas", conhecido por promover a imagem do ex-presidente nas redes sociais.



O deputado estadual já havia concorrido à prefeitura de BH em 2020, mas acabou em segundo lugar com 9,95% dos votos, atrás de Alexandre Kalil (PSD), reeleito com 63,36%.



O que se destaca é que Engler, assim como os outros escolhidos de Bolsonaro para Minas, é o que se pode chamar de "bolsonarista raiz", seguidor fiel do ex-presidente e de todas as declarações dadas por ele na mídia.

Leia também: Vídeo: Mc Poze do Rodo puxa coro, e plateia xinga Bolsonaro em festival

Durante a pandemia, ele defendeu o tratamento precoce e desencorajou o distanciamento social. Foi alvo de críticas na ALMG por sua forma de vestir - blusões e chinelos - e é polêmico nas redes sociais, enfrentando personalidades como Felipe Neto e Anitta.



Para o EM, ele já afirmou ser “privilegiado” pela escolha do ex-presidente. Engler, quase que mensalmente, vai a Brasília fazer alinhamentos com Bolsonaro sobre a campanha para conquistar a capital mineira.



Assim como o colega de BH, Samir Cecílio (PL-MG) só tira 10 quando a questão é o "beabá" bolsonarista. Escolhido por Jair Bolsonaro para a Prefeitura de Uberaba, ele enfrenta um segundo desafio: reestruturar o PL na cidade, que sofre com falta de membros.



Cecílio foi o vereador mais bem votado na história da cidade e nas redes sociais segue a cartilha dos apoiadores do ex-presidente. Vestindo as cores verde e amarelo, ele chegou a se manifestar na Avenida Paulista no início do mês, quando Bolsonaro promoveu um protesto em sua defesa.



No Instagram, o ex-vereador postou fotos ao lado do ex-presidente e comemorou sua indicação como candidato à prefeitura.

"Após alguns meses de construções e reuniões partidárias, a decisão foi tomada seguindo a orientação do Capitão que sempre foi clara: unir e fortalecer as bases nas principais cidades do Brasil. Uberaba, sendo a 6ª maior economia de Minas Gerais, além do papel que desempenha no agronegócio brasileiro, terá seu representante que pensa tanto na cidade quanto na responsabilidade da formação de bases para o futuro", escreveu.



Com vídeos fazendo críticas ao comunismo e ao atual presidente Luiz Inácio da Silva, o candidato do PL em Uberaba também se assemelha a outro aliado de Bolsonaro, o governador Romeu Zema (Novo).

Empresário e milionário, assim como o chefe do Executivo mineiro, Cecílio é contra os "políticos de carreira" e acredita que as pessoas só devem se candidatar após alcançarem sucesso em outras áreas. Segundo ele, é assim que se prova a existência de uma boa gestão.

Já em Divinópolis, no Centro-Oeste mineiro, o escolhido de Bolsonaro é um antigo amigo e aliado político. Gleidson Azevedo (Novo) é irmão do senador Cleitinho (Republicanos), um dos maiores apoiadores do ex-presidente no Congresso Nacional.



Assim como o irmão, o prefeito - que é candidato à reeleição - é bolsonarista ferrenho. Franco e sem rodeios, ele é conhecido por seus vídeos nas redes sociais que criticam o sistema político.

No Instagram, um de seus principais alvos são os membros da esquerda de Divinópolis, com destaque para a deputada estadual Lohanna (PV), a quem Gleidson chama de "mentirosa". A parlamentar é uma das cotadas para enfrentá-lo nas eleições de outubro deste ano.



Nas eleições passadas, quando Bolsonaro ainda enfrentava Lula, Gleidson foi responsável por uma manifestação religiosa em apoio às eleições e chegou a fazer uma promessa: ficar sem tomar refrigerante até que o ex-presidente fosse eleito.

Na época, ele gravou um vídeo defendendo Bolsonaro, citando as abstenções, os votos recebidos pelo adversário, além dos nulos, e convocando "todos" a "virar o jogo".

Na Região Metropolitana, Contagem também está no radar do ex-presidente. Com seu aliado político, Cabo Junio (PL), a intenção de Bolsonaro é derrotar a campanha da atual prefeita da cidade, Marília Campos (PT). O deputado até assumiu a presidência do PL na cidade e já está organizando reuniões com lideranças.

Junio é um bolsonarista fervoroso e um dos membros da extrema-direita no Congresso Nacional. Aliás, o deputado espera contar com a presença do ex-presidente durante o lançamento de sua campanha, previsto para as próximas semanas.

Policial reformado, Cabo Junio ficou conhecido por liderar discussões relacionadas às forças de segurança. Nas redes sociais, ele é uma figura popular quando se trata desse assunto. Durante o governo Bolsonaro, esteve ao lado do ex-presidente em diversas ocasiões. A expectativa é que, com a candidatura do aliado, o grupo bolsonarista possa impedir a reeleição do PT em Contagem.



Articulações



Ainda na mira do ex-presidente Bolsonaro estão as cidades de Uberlândia e Santa Luzia. Os dois locais ainda estão passando por articulações internas do PL, mas destacam dois nomes do bolsonarismo ferrenho: o deputado estadual Caporezzo (PL-MG) e a pedagoga Fábia Lima (PL-MG).



No caso de Uberlândia, a opção de lançar Caporezzo ainda está sendo estudada. O deputado vem se destacando nas redes sociais pela sua personalidade e suas opiniões fortes. Vestindo as cores verde e amarelo e colecionando polêmicas, ele é conhecido na ALMG como o "bolsonarista pró-armas".

No entanto, neste caso, apenas o apoio ao ex-presidente parece não ser crucial. Isso porque Bolsonaro também conta com outro grande aliado na cidade: o prefeito Oldemo Leão (PP), que pretende lançar seu vice Paulo Sérgio (PP) para dar continuidade ao seu mandato.



Até o momento, Bolsonaro não tomou uma decisão sobre o assunto. Nos bastidores, segundo aliados, é bem provável que o ex-presidente sugira uma chapa mista, tanto com Caporezzo quanto com Paulo Sérgio. A decisão deve ser tomada nas próximas semanas.



Em Santa Luzia, a situação parece um pouco mais favorável para a pedagoga Fábia Lima. Ela foi apresentada a Jair Bolsonaro no início do mês em Brasília, tendo como padrinhos Nikolas Ferreira, Bruno Engler e Cleitinho.



Vale relembrar que Nikolas e Engler pretendem escolher cidades-chave para se engajarem na eleição do ano que vem. Santa Luzia está no radar deles, pois ambos obtiveram boas votações no município em 2022. A avaliação do grupo político dos parlamentares é que Fábia, proprietária de uma escola particular que leva seu nome, pode ser competitiva na disputa pela Prefeitura.