A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) informou que acionou o Ministério Público Federal (MPF) contra a primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja. Segundo a parlamentar, o requerimento pede uma abertura de investigação contra a primeira-dama por uma suposta interferência dela no caso do jogador Robinho. Primeira-dama teria pressionado relator do caso que Robinho fosse preso.

A informação de que Janja poderia ter interferido no julgamento é do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo. "Entramos no MPF ontem, com notícia-crime e consequente requerimento de abertura de investigação contra Janja pela possibilidade dela ter incorrido nos crimes de coação no curso do processo e tráfico de influência", disse Zambelli ao compartilhar a notícia do jornal O Globo.

Nikolas e Zambelli criticam Janja: 'Viajando com seu dinheiro'



De acordo com o colunista, Lauro Jardim, às vésperas do julgamento de Robinho, Janja ligou para o relator do caso no Superior Tribunal de Justiça (STJ), Francisco Falcão, para pressioná-lo.

Ainda segundo o colunista, Janja tem trabalhado nas cortes superiores para algumas indicações de juízes na Justiça Federal e uma das duas vagas abertas no TRF de São Paulo para serem preenchidas por advogados tem recebido especial atenção da primeira-dama.