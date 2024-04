crédito: Alesp/Reprodução via site Danilo Balas

Deputado estadual por São Paulo, Danilo Balas (PL) acionou o Ministério Público do estado contra o Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) por intolerância religiosa. O motivo da ação trata-se de uma publicação que mostra a imagem de Jesus crucificado ao lado de soldados romanos com os dizeres “bandido bom é bandido morto”.

Segundo Balas, o post é preconceituoso em relação a cristãos. O parlamentar afirmou que comparar os religiosos a executores de Cristo ofende e desrespeita milhões de cristãos no Brasil e no mundo. A publicação, ainda segundo o deputado, representa uma afronta a um dos símbolos mais sagrados do cristianismo, que simboliza sacrifício, amor e redenção.

O Correio Braziliense contatou a assessoria de imprensa do MTST e aguarda respostas em relação aos questionamentos do deputado estadual.

Leia também: Bolsonaristas usam publicação do MTST para atacar Boulos



Pré-campanha à prefeitura



O debate sobre a publicação do MTST ocorre em meio à pré-campanha à prefeitura de São Paulo. Um dos possíveis postulantes, o deputado federal Guilherme Boulos (PSol) representa o movimento dos sem-teto. Diante disso, o prefeito da capital paulista e pré-candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), chamou o MTST de “turma do Boulos”.

Boulos rebate críticas de Nunes por publicação do MTST: "Criando terrorismo moral"



Marina Helena, pré-candidata do Novo, foi outra que citou o “MTST do Boulos”. “Logo em um dia tão importante para os cristãos, o MTST do Boulos usou a crucificação para comparar bandidos e Jesus. Como é possível alguém cogitar que esse rapaz seja prefeito de São Paulo?”, questionou ela.