O deputado federal Guilherme Boulos (Psol) rebateu as críticas feitas pelo Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), que o associou a uma publicação do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST). Em referência à Páscoa, a postagem mostra uma imagem de Jesus crucificado ao lado da frase "bandido bom é bandido morto", sendo dita por soldados romanos.

Ricardo Nunes, assim como diversos outros políticos, usaram da publicação para atacar Boulos. "Na sexta-feira Santa, ver uma postagem dessas é de cortar o coração. Um sacrilégio. Essa turma do Boulos só ataca a tudo e a todos. Estou indignado", disse Ricardo Nunes.



Em suas redes sociais, nesse sábado (30/3), Boulos comentou o episódio. Para ele, Nunes tem a intenção de "distorcer a publicação" para criar terrorismo moral. Guilherme Boulos é pré-candidato à Prefeitura de São Paulo e deve ser o principal adversário de Ricardo Nunes na disputa.

Para o deputado federal, a publicação do prefeito da capital paulista é uma "prévia" do que serão as eleições deste ano.

"Ricardo Nunes tirou a Sexta-feira Santa para distorcer o post de um movimento social e criar terrorismo moral. Isso mostra que sua aliança com o bolsonarismo não é apenas eleitoral. É de princípio e de método. Sem contar que sua trajetória pessoal e política está longe de ser a do cristão exemplar que tenta vender. Já vimos esse filme em 2022. E a verdade prevaleceu sobre as Fake News. Será assim novamente nas eleições deste ano", rebateu.



Apesar do posicionamento de Boulos, usuários criticaram o fato do parlamentar não ter pedido desculpas pela publicação.