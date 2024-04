General da reserva do Exército, o senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) relembrou, neste domingo (31/3), os 60 anos do golpe de 1964 em suas redes sociais, mas não associou a ditadura militar a um golpe de Estado. O posicionamento do político foi alvo de críticas nas redes sociais.

"A história não se apaga e nem se reescreve, em 31 de março de 1964 a Nação se salvou a si mesma! (sic)", escreveu Hamilton Mourão no X, antigo Twitter. Essa não é a primeira vez que Mourão celebra a data. No ano passado, ele se referiu ao golpe de 1964 como uma “revolução democrática”.



"Senador da República SAUDANDO a ditadura militar responsável pela morte, tortura e desaparecimento de milhares de brasileiros. Tenho nojo e asco de pessoas como você", disse um usuário. "Como pode um sujeito como esse ser senador da República?", respondeu um outro usuário no comentário do internauta anterior.

Senador da República SAUDANDO a ditadura militar responsável pela morte, tortura e desaparecimento de milhares de brasileiros. Tenho nojo e asco de pessoas como você ???? — Luciano Carvalho (@lucianocarvaIho) March 31, 2024

Além das críticas, Mourão foi chamado de "Paquita da Ditadura" por diversos usuários.