Após ser cedido pelo governo do estado para o Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF-6)), o Palacete Solar Narbona, construído no início do século 20 e parte do Circuito Liberdade, vai sediar a Escola de Magistratura, a Revista do TRF, a biblioteca institucional e o Centro de Memória do órgão em Minas Gerais. A cessão do imóvel foi formalizada ontem.



O palacete, localizado na Região Centro-Sul de BH, está desocupado desde março de 2010 e será reformado. Com a cessão, destaca a desembargadora federal Mônica Sifuentes, presidente do TRF, o tribunal passa a fazer parte da reconstrução do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Praça da Liberdade. “Estamos instalando a interface da Justiça Federal não apenas com o jurisdicionado, mas também com o povo mineiro”, disse.



O histórico do edifício amarelo não é tão claro como os planos para o futuro. A data de construção do Solar Narbona não é precisa, sendo estimada no início do século 20. Também é desconhecido quem foi o arquiteto que o projetou. O primeiro proprietário do edifício, o construtor espanhol Francisco Narbona, destinou o prédio para uso residencial.



Porém, além de residência, o Solar Narbona já foi ocupado por uma faculdade de Odontologia, Delegacia Geral, pela Fundação para o Bem-Estar do Menor (Febem) e pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult-MG).



Atualmente, o edifício Narbona faz parte do Conjunto Arquitetônico da Praça da Liberdade. Ele foi tombado em 2 de junho de 1977 pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (Iepha-MG). Em 2021, foi um dos prédios pertencentes ao estado listados em edital lançado pelo governo de Minas que previa estudos para concessão de imóveis como a Casa Azul, a Casa Amarela e o Palacete Dantas.



O prédio foi concedido ao TRF por cinco anos, prazo que pode ser prorrogado por mais cinco. “Essa casa vai proporcionar mais proximidade da Justiça Federal com as pessoas da nossa cidade e tenho a certeza de que o TRF dará um excelente uso ao imóvel. Mais do que isso, promoverá no Solar Narbona um espaço de memória para que as pessoas consigam compreender a importância da Justiça Federal em Minas”, declarou na cerimônia de cessão a secretária de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais (Seplag-MG), Luísa Barreto.



“Esse equipamento ficará totalmente diferente da situação atual, muito mais bem conservado, com pessoas fazendo uso e enriquecendo o Circuito Liberdade”, destacou o governador Romeu Zema (Novo), que também participou da solenidade de cessão.

