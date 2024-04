O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) pediu, em suas redes sociais, para os Estados Unidos eleger o ex-presidente do país norte-americano Donald Trump novamente. A declaração foi uma reação a uma postagem do atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em defesa da visibilidade da população trans.

"Please U.S, bring Donald Trump back again", escreveu Nikolas, no X, antigo Twitter, neste domingo (31/1). "Por favor, EUA, traga Donald Trump de volta", em tradução literal.

A publicação de Biden sobre o dia da visibilidade trans é acompanhada de mensagem de respeito à comunidade. "Hoje, no dia da Visibilidade Transgênero, tenho uma mensagem simples para todos os transamericanos: Eu te vejo. Você foi feito à imagem de Deus e é digno de respeito e dignidade", escreveu o presidente dos Estados Unidos.

Nikolas Ferreira já disparou diversos comentários contra a comunidade trans. Ele inclusive foi condenado a indenizar a deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) em R$ 80 mil por falas transfóbicas.