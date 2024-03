O deputado federal e presidente do Partido Liberal (PL) em Belo Horizonte, Nikolas Ferreira (PL), afirmou durante evento de filiação do partido nessa segunda-feira (25/3) que ninguém ama mais o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) do que o pré-candidato à Prefeitura de Belo Horizonte Bruno Engler (PL).

Em discurso do parlamentar para apoiadores que estavam presentes no auditório da Associação Médica de Minas Gerais (AMMG), ele perguntou aos presentes quem amava o ex-chefe do Executivo.

"Quem gosta do Bolsonaro aqui levanta a mão", pediu. Quase a totalidade dos presentes ergueu o braço.

"Quem gosta muito do Bolsonaro?", questionou, ao que os presentes gritaram.

"Quem ama o Bolsonaro?", ao que as pessoas no local gritaram com mais intensidade.

"Não mais que o Bruno (Engler)", afirmou Nikolas.

O deputado federal prosseguiu sua fala relatando como ele e Engler se conheceram e como Bolsonaro fez com que eles se aproximassem.

"Quando eu conheci o Bruno, ele estava com uma blusa 'Bolsonaro presidente' e pixuleco do Lula preso, era o inimigo da moda, mas o homem estava comprometido com Bolsonaro", narrou aos risos.





O parlamentar prosseguiu com o relato: "Ele desceu do ônibus todo desengonçado, segurando aquele pixuleco. Falei: 'Que que esse cara está fazendo? A gente está no impeachment da Dilma, está com negócio do Bolsonaro, com a bandeira do Brasil enrolada'. Totalmente maluco, mas um maluco honesto".

Nikolas Ferreira e Bruno Engler esperam a presença de Bolsonaro no evento de lançamento da campanha à prefeitura no mês que vem ou durante a corrida eleitoral, mas isso vai depender da agenda do ex-presidente. Os dois apontam a importância do principal líder de extrema-direita do Brasil para conseguir angariar apoio no pleito.