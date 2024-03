O deputado estadual e pré-candidato à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) Bruno Engler (PL) e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) afirmaram nesta segunda-feira (25/3) que contam com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no lançamento da candidatura.

"Presidente Bolsonaro estará presente na campanha. Em breve, senão mês que vem ou no outro, teremos lançamento da pré-candidatura com presença do presidente Bolsonaro, a depender da agenda dele. E em alguns momentos da campanha ele vai estar aqui, somando. Vamos arrastar multidões com Bolsonaro aqui", afirmou Engler.

O deputado federal também declarou que espera contar o ex-presidente. "Vamos tentar casar agendas. Por onde Bolsonaro passa, arrasta multidões. É o único político hoje no Brasil que faz isso. Quero ser um braço dele, para amplificar nossa influência", disse durante evento de filiação do PL em Belo Horizonte, nesta segunda.



Nikolas também falou sobre as perspectivas do Partido Liberal no pleito em Minas Gerais neste ano e o que farão para tentar conquistar votos.

"O PL vai ter grandes chances nas prefeituras, tanto em Belo Horizonte, quanto em outras em Minas. (...) É falar de fato o que o governo (federal) está fazendo ou não para termos apoio", concluiu.

Leia também: Bolsonaro na embaixada da Hungria: quais as regras para o asilo político?



Bruno Engler

Engler, que disse também contar com apoio do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG), comentou sobre a situação da cidade de BH

"A cidade está largada, abandonada. Uma cidade que pode ficar menos burocrática, onde as pessoas possam crescer economicamente e socialmente. O PL é o maior partido do Brasil atualmente. Fechamos parceria com PP. Vamos levar nossas propostas e nossos alinhamentos", afirmou.

Entre os principais pontos que o pré-candidato deve abordar durante o pleito está "a segurança pública". "Temos a sensação de insegurança muito grande em BH. O Centro de BH está completamente largado, principalmente a questão dos moradores de rua, as pessoas não têm tranquilidade e coragem para andar no centro à noite".

Também estiveram no evento o presidente do PL em Minas, o deputado federal Domingos Sávio; os deputados Sargento Rodrigues, Eros Biondini, Cabo Junio Amaral, Antônio Carlos Arantes e Chiara Biondini.