Ex-ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro, Mauro Cid

A prisão do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), o tenente-coronel Mauro Cid, levou bolsonaristas a afirmarem que o conteúdo do áudio vazado é verdadeiro.

Cid foi à Polícia Federal (PF) na tarde desta sexta-feira (22/3) prestar depoimento, após a revista Veja divulgar um áudio em que ele diz que as investigações estão sendo feitas apenas para "confirmar a narrativa deles (PF)" e que os federais o ameaçavam tirar benefícios da delação premiada.

Depois da oitiva, Cid foi preso de forma preventiva.

"A prisão do Cid não seria uma confirmação da veracidade do conteúdo do áudio dele?", escreveu o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) em suas redes sociais.

O pré-candidato à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e deputado estadual Bruno Engler (PL) fez afirmação na mesma direção de seu correligionário. "A prisão do Coronel Cid só revela verdade do áudio veiculado", afirmou.

Moraes



A atuação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes também foi duramente criticada por Cid.

"O Alexandre de Moraes é a lei. Ele prende e solta quando quiser, como quiser. Com Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação", afirmou.

O ex-auxiliar de Bolsonaro disse acreditar que a sentença já está pronta, que no momento certo irá denunciar todo mundo, e o Procurador-Geral da República irá acatar e prender todo mundo.