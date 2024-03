O deputado de oposição, Coronel Alberto Feitosa (PL), levou um “presidengue” para a tribuna da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) em protesto à condução do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em relação à epidemia de Dengue no país. Na ocasião, nesta quinta-feira (21/3), o parlamentar comentou o aumento do número de casos da doença.



Segundo Feitosa, Lula abandonou prefeitos e governadores no combate à doença, que estaria matando mais de 25 mil pessoas por dia. A afirmação, porém, não tem qualquer embasamento.

A epidemia se tornou um problema para a gestão federal, fazendo com o que Lula cobrasse sua ministra da Saúde, Nísia Trindade, publicamente durante reunião ministerial. As dificuldades no combate à doença geram comparações em relação a postura do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante a pandemia de Covid-19.

Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil acumula quase 2 milhões de casos prováveis, sendo o pior índice de dengue neste século. O país já confirmou 656 mortes, com outras 1.025 ainda em investigação. São quase mil casos de dengue para cada 100 mil pessoas.

Minas Gerais é o estado com o maior número de casos prováveis com mais de 690 mil, em um índice de 3 mil casos para cada 100 mil habitantes. O estado tem 418 mortes em investigação.