Janja compartilhou vídeo visitando a comunidade ribeirinha da Ilha do Combú, em Belém

A primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, foi alvo de críticas dos deputados federais Nikolas Ferreira (PL-MG) e Carla Zambelli (PL-SP). Em redes sociais, Janja compartilhou a visita dela à comunidade ribeirinha da Ilha do Combú, em Belém, onde acompanhava a agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do presidente francês, Emmanuel Macron.



"Vou falar baixinho porque o presidente Lula e o presidente Macron estão gravando um vídeo e a gente está navegando aqui, indo para ilha do Combú, conhecer uma comunidade ribeirinha. Eu estou muito emocionada, porque essa foi uma ideia que nasceu de uma conversa e eu tô muito feliz que deu tudo certo! Eu tô aqui tomando um suco de bacuri, que eu amo, fruta da Amazônia. Isso aqui é uma preciosidade, uma joia pro mundo. E a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso aqui. A COP-30, ano que vem, 2025, vai ser aqui em Belém, e vai ser tudo muito lindo", disse Janja.



Nikolas Ferreira ironizou ao compartilhar ao vídeo da primeira-dama. "Brasil supera a marca de 2 milhões de casos de dengue em 2024 e registra 682 mortes. Janja comenta", publicou o parlamentar, insinuando uma omissão da primeira-dama sobre a epidemia da doença no país.

Brasil supera a marca de 2 milhões de casos de dengue em 2024 e registra 682 mortes. Janja comenta: pic.twitter.com/OTlyDpjCHd — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) March 27, 2024

O vídeo também foi republicado nas redes de Zambelli, associado ao que classifica de omissão de assuntos como queimadas e economia brasileira. "Primeira-blogueira Janja está viajando de novo, claro. E com o seu dinheiro", disse.



A publicação também é acompanhada de uma petição pedindo o impeachment do presidente Lula. O abaixo assinado conta com mais de 400 mil assinaturas.

?? Você já assinou a petição que será incluída no pedido de impeachment contra lula, já assinado por 144 deputados? ASSINE E COMPARTILHE ????????… pic.twitter.com/4gGHBunJtV — Carla Zambelli (@Zambelli2210) March 27, 2024

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) também foi um dos parlamentares que criticaram a primeira-dama. "Recorde de morte de índios Yanomamis, recorde de dengue e a Rainha das Visitas está como? Deslumbrada é pouco...", escreveu no X, antigo Twitter.