O presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados, Leur Lomanto Júnior (União Brasil-BA), afirmou a interlocutores que deverá designar em abril o relator do processo de cassação contra o deputado federal André Janones (Avante-MG), suspeito de ter promovido esquema de "rachadinha" em seu gabinete.





O processo foi instaurado no âmbito do colegiado no dia 13 de dezembro. Na sessão, foram sorteados os nomes de três deputados: Guilherme Boulos (PSOL-SP), Emanuel Pinheiro Neto (MDB-MT) e Sidney Leite (PSD-AM).





Caberá, agora, ao presidente da comissão indicar um deles para relatar o caso.





A ideia é que o relator possa ser designado a partir da segunda semana de abril, já que não haverá sessões na Câmara nesta semana por causa do prazo final da janela partidária (quando os vereadores que querem concorrer às eleições de 2024 podem trocar de partido).