O deputado federal André Janones (Avante-MG) comentou a notícia de que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teria se escondido na embaixada da Hungria, em Brasília, por dois dias. As imagens do circuito interno de segurança do prédio foram publicadas nesta segunda-feira (25/3) pelo The New York Times.

“Imagens de câmeras de segurança obtidas pelo The New York Times mostram que o ex-presidente chegou à Embaixada no dia 12 (fevereiro) e saiu dois dias depois. O RISCO DE FUGA DE JAIR BOLSONARO POR SI SÓ JÁ JUSTIFICA SUA PRISÃO PREVENTIVA”, escreveu Janones.

O RISCO DE FUGA DE JAIR… pic.twitter.com/WuZK9r5gl6 — André Janones (@AndreJanonesAdv) March 25, 2024

Bolsonaro esteve na Embaixada da Hungria quatro dias depois de ter seu passaporte apreendido pela Polícia Federal, no dia 8 de fevereiro. O ex-presidente foi alvo de uma operação que investiga uma tentativa de Golpe de Estado e, por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), não pode deixar o Brasil.

Segundo o jornal, a estadia na embaixada sugere que o ex-presidente estava tentando aproveitar sua amizade com um colega líder de extrema-direita, o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán, numa tentativa de evitar o sistema judiciário brasileiro.

A amizade entre Bolsonaro e Orbán também foi ironizada por Janones. “Essa desgraça desse capitão é um frouxo mesmo. Foi correndo pra debaixo da saia do ditador húngaro com medinho de ser preso pelas merdas que fez. Como é que um bosta desses pode inspirar alguém? Como alguém pode ter esse merda como líder?”, disse.