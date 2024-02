O deputado federal André Janones (Avante-MG) usou as redes sociais para celebrar a operação da Polícia Federal (PF), que apura tentativa de golpe nos atos de 8 de janeiro de 2023, e ironizar o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Logo após o anúncio da operação, Janones publicou um trecho da música “Vou festejar”, de Beth Carvalho, no X, antigo Twitter. “Chora, não vou ligar. Não vou ligar. Chegou a hora, vais me pagar”, diz o texto. Na sequência, o parlamentar fez uma série de postagens com alfinetadas sobre a operação.

Janones também respondeu a uma publicação de Eduardo Bolsonaro, filho “02” do ex-presidente, em que o vereador relacionou eventos feitos pela família com as operações da PF. “A gente sabe que quem queria dar um golpe foi seu pai, fique tranquilo, ninguém vai nos enganar”, escreveu Janones.

Chora, não vou ligar

Não vou ligar

Chegou a hora, vais me pagar

Pode chorar, pode chorar

É, o teu castigo

Brigou comigo, sem ter porquê

Eu vou festejar, vou festejar!

O teu sofrer, o teu penar ???????? — André Janones (@AndreJanonesAdv) February 8, 2024

Operação da PF mira Bolsonaro e aliados

Na manhã desta quinta, a Polícia Federal (PF) deu início a Operação Tempus Veritatis para apurar tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito durante os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.

Entre os alvos, estão o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o ex-ministro da Casa Civil Walter Braga Netto, o general Augusto Heleno, os ex-ministros da Defesa Paulo Sérgio Nogueira e Anderson Torres, além de outros militares e aliados políticos de Bolsonaro.

Ao todo, são 10 mandados de prisão preventiva, além de 30 mandados de busca e apreensão em 10 estados e no Distrito Federal. São cumpridos mandados nos estados de Amazonas, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Ceará, Espírito Santo, Paraná e Goiás e no Distrito Federal.