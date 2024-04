Adversária política do prefeito de Divinópolis, Gleidson Azevedo (Novo), a deputada estadual Lohanna (PV) usou as redes sociais para rebater uma proposta do irmão dele, o senador Cleitinho (Republicanos), que quer tornar opcional a contratação do DPVAT.

Criticando a sugestão de Cleitinho sobre o seguro obrigatório contra acidentes com veículos, Lohanna propôs tornar opcional também o IPTU no município do Centro-Oeste de Minas Gerais. “Vamos oficializar na Câmara de Divinópolis uma emenda para que só pague IPTU quem quer. Vamos ver se desta forma isso se sustenta”, afirmou a deputada estadual.

Anteriormente, em vídeo ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Cleitinho havia afirmado a posição a favor da opção de pagamento do DPVAT. “Estamos mobilizando os senadores para acabar com essa polêmica. Quem achar que quer pagar, pague, mas ninguém tem que ser obrigado a pagar. Eu não estou entendendo a perseguição do presidente Lula com o Bolsonaro”, afirmou o senador.



Nessa terça-feira (10/4), o governo federal propôs e a Câmara aprovou a volta da cobrança do seguro. O DPVAT havia deixado ser obrigatório em 2020, durante o governo Bolsonaro. Desde então, a gestão do fundo que indeniza acidentados passou para a Caixa Econômica Federal, que ficou sem recursos para indenizar acidentados.



O banco informou no ano passado que só haveria recursos para atender pedidos referentes a acidentes ocorridos até 14 de novembro de 2023, o que motivou a recriação do mecanismo. O nome agora é Seguro Obrigatório para Proteção de Vítimas de Acidente de Trânsito (SPVAT), e há novas regras.



Nas redes sociais, Lohanna apresentou uma contrapartida propondo que a Câmara Municipal de Divinópolis, cidade onde o prefeito é irmão de Cleitinho, aprove uma emenda tornando o IPTU opcional. A deputada questiona se essa medida terá o apoio do senador mineiro.



“A gente vai oficiar a Câmara Municipal de Divinópolis, para poder pedir que a Câmara aprove uma emenda que só pague IPTU quem quer. Vamos ver se dessa forma a cidade se sustenta. Fazer graça com o chapéu dos outros é mole, né gente? Vamos ver se essa ideia de pagar o IPTU só quando o cidadão quiser também vai ter o apoio do senador Cleitinho”, disse ela, que também destacou que membros do PL, partidos do ex-presidente, votaram à favor da recriação do DPVAT na Câmara.