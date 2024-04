Giovanna de Souza*

Com o prazo de atualização dos dados cadastrais para as eleições de 2024 chegando ao fim, a Justiça Eleitoral promoveu mais um posto de atendimento em Belo Horizonte. Isso porque o Mercado Central recebeu, na última segunda-feira (8/4,) um temporário, localizado em seu estacionamento.

Neste novo local, os guichês estão em funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Além dos dias comerciais, o posto também terá funcionamento neste fim de semana, com atendimento no sábado (13/4), das 8h às 17h, e no domingo (14/4), das 8h às 12h. O Mercado Central está localizado na Avenida Augusto de Lima nº 744, no Centro de Belo Horizonte.

Este não é o único posto temporário disponível. Também estão em funcionamento um no BH Resolve, na Rua Caetés nº 342, Centro, e outro na Câmara Municipal de Belo Horizonte, na Av. Churchill nº 505, Santa Efigênia.

O funcionamento dos postos e das Centrais se dará até 8 de maio, tendo em vista que esse é o prazo máximo para retirada, transferência, regularização da situação eleitoral e coleta da biometria antes das eleições. Assim, as Centrais continuarão com funcionamento regular, agora com horário ampliado de 8h às 17h, nas unidades dos bairros Lourdes, Barreiro e Venda Nova.

O que levar?

Para acionar a Justiça Eleitoral para qualquer tipo de atendimento, os interessados devem apresentar nos guichês documento oficial de identidade com foto e comprovante de endereço. Caso o solicitante queira a obtenção do 1º título de eleitor, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) não é um documento válido.

Além disso, pessoas do gênero masculino precisam apresentar o comprovante de quitação militar, caso tenham completado 19 anos em 2024.

O alto volume de solicitantes nos últimos dias de cadastro pode acarretar um grande número de filas e demora no atendimento.

* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata