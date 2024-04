Em palestra para estudantes, grande parte deles da rede pública de ensino da capital e Região Metropolitana de Belo Horizonte, sobre sua trajetória profissional, o governador Romeu Zema (Novo) aconselhou aos alunos que trabalhem de graça para obter “capital profissional”.

“Se você arrumar um lugar para trabalhar de graça, mas a pessoa que está ali é 'o cara', trabalhe de graça com ele. Aquilo, inclusive, vai abrir muitas portas para você. Sei que muita gente precisa ganhar, e cada caso é um caso, mas vocês precisam estar considerando isso também”, defendeu o governador, cuja família é proprietária da maior rede varejista mineira. De acordo com Zema, são 470 lojas que empregam hoje cerca de 5 mil pessoas.

Zema palestrou para estudantes e egressos da rede estadual de ensino que participam do Núcleo de Empreendedorismo Juvenil (NEJ) do Serviço Brasileiro de Apoio à Empresa e Minas Gerais (Sebrae-MG). Desde março, o NEJ, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação, passou a oferecer cursos de administração para um projeto do governo de Minas que oferece cursos técnicos este público.

O governador também defendeu que os estudantes tenham “visão de longo prazo” e disse que, muitas vezes, um salário maior pode não ser a melhor escolha profissional.

“Às vezes, em um restaurante, há dois empregos, duas vagas, uma para ser garçom e ganhar R$ 3 mil por mês, e outra, para ser ajudante do chefe e ganhar R$ 1.500. Parece que ganhar R$ 3 mil é melhor. Só que quem vai ser garçom muitas vezes vai fazer esse serviço que conhecemos e daqui a um, dois, três anos está no mesmo patamar. Mas quem vai estar ao lado do chefe, de um cara bacana, famoso, que sabe fazer muita coisa diferente, vai crescer”, afirmou Zema.

Os conselhos do governador fazem parte do que ele diz considerar importante para alguém ser ou não um bom profissional.

Zema disse também que sua condição financeira permitiu que ele disputasse a eleição, pois, se ganhasse ou perdesse, não faria nenhuma diferença. Essa foi uma das poucas referências do governador a temas relacionados à política. Ele abriu sua palestra prometendo não falar do assunto e, ao fim, não quis dar entrevista.