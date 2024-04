Governador repudiou o comentário do servidor e anunciou medida punitiva após denúncia sobre comportamento antissemita

O governador Romeu Zema (Novo) determinou a abertura de um Processo Administrativo Disciplinar contra um servidor que usou as redes sociais para proferir um comentário antissemita. A medida foi anunciada no sábado (6/4) após denúncias repercutirem na internet com a participação de nomes como o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).

“Discursos violentos e antissemitas são inaceitáveis. Determinei a abertura imediata de um Processo Administrativo Disciplinar contra o servidor da rede estadual de educação em virtude de seu comentário criminoso nas redes sociais. Aqui não há espaço para incentivar o ódio”, escreveu o governador.

Discursos violentos e antissemitas são inaceitáveis. Determinei a abertura imediata de um Processo Administrativo Disciplinar contra o servidor da rede estadual de educação em virtude de seu comentário criminoso nas redes sociais. Aqui não há espaço para incentivar o ódio. — Romeu Zema (@RomeuZema) April 6, 2024





Também pelas redes sociais, o deputado Nikolas Ferreira divulgou um print do comentário feito por Marcos Roberto de Souza Amaral em que ele dizia que judeus sionistas no Brasil deveriam ser “esculachados e mortos nas ruas”.

“Ao tomar conhecimento que Marcos Roberto de Souza Amaral é analista educacional da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, encaminhei para o Governador Zema e sua resposta foi: Já localizamos e vamos tomar todas as medidas que a lei permitir. Aqui em Minas, discursos como esse não irão prosperar”, escreveu o deputado federal.

A publicação preconceituosa do servidor já foi retirada do ar pelo próprio X (antigo Twitter) por violar as regras de conduta da plataforma.