A atriz Regina Duarte, que foi secretária de Cultura durante o governo Jair Bolsonaro (PL), está sendo alvo de ataques nas redes sociais por prestar uma homenagem ao cartunista Ziraldo. A ação está sendo coordenada por apoiadores do ex-presidente.

Além de ser reverenciado como o criador do icônico 'Menino Maluquinho', Ziraldo foi um dos fundadores do jornal "O Pasquim" nos anos 1960, um dos principais veículos a combater a ditadura militar no Brasil. Com isso, Ziraldo não apenas deixa um legado na cultura, mas também na história da resistência democrática no Brasil.

Nas redes sociais, Regina afirmou estar de luto. “Perdemos nosso magnífico artista Ziraldo, que viverá para sempre na minha memória, na memória de meus filhos, netos e certamente nas memórias de todos os brasileiros que usufruíram do charme e da grandeza de suas criações artísticas. Meu abraço solidário a toda a sua família, amigos e fãs”, escreveu.

Ver essa foto no Instagram

Em seguida, a artista foi alvo de ataques. “Defendendo comunista”, escreveu uma pessoa. “Menos um comunista no Brasil”, escreveu outra.

Ziraldo, criador de personagens como os de “O Menino Maluquinho” e “Turma do Pererê”, morreu aos 91 anos. O corpo dele está sendo velado no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro e será enterrado na tarde deste domingo (07/4).

De acordo com eles, o cartunista faleceu enquanto dormia, em sua residência, em um apartamento no bairro da Lagoa, na Zona Sul do Rio de Janeiro, por volta das 15h.