Além de amigos, Mauricio de Sousa e Ziraldo lançaram dois livros unindo o universo da Turma da Mônica e do Menino Maluquinho

O cartunista Mauricio de Sousa, criador da "Turma da Mônica", lamentou, nas redes sociais, a morte de Ziraldo, que morreu na tarde deste sábado (6/4), aos 91 anos. O desenhista mineiro morreu em casa, no Rio de Janeiro.





Na publicação, Mauricio expressou sua tristeza pela partida de Ziraldo, descrevendo-o não apenas como um grande amigo, mas como um irmão de alma. “Que tristeza! Não tenho palavras. Perdi mais que um grande amigo. Perdi um irmão. Das letras, dos traços e da vida!”, diz um trecho do texto.

Amigo de longa data do chargista mineiro, Mauricio ainda compartilhou uma série de fotos ao lado de Ziraldo, inclusive uma em que ele mesmo usa uma panela na cabeça, em referência ao personagem mais icônico do cartunista. “[...] ele estará sempre em meu coração. E nos corações de milhões de brasileiros maluquinhos de todas as idades, que seguirão apaixonados por sua obra. Viva, Ziraldo!”, finaliza a homenagem.

Além da amizade, Mauricio e Ziraldo compartilhavam colaborações marcantes, como os livros que uniram o universo da "Turma da Mônica" e do "Menino Maluquinho," lançados em 2018 e 2019.