Romeu Zema (Novo) lamentou a morte do escritor e cartunista Ziraldo neste sábado (6/4). O governador de Minas Gerais chamou o autor de “gênio da literatura brasileira” e ressaltou a origem do ilustrador em Caratinga, no Vale do Rio Doce.

“Lamento profundamente o falecimento de Ziraldo, gênio da literatura brasileira e orgulho mineiro, natural de Caratinga. Suas artes e histórias encantaram gerações, deixando um legado imenso. Que sua criatividade e talento continuem inspirando o mundo. Descanse em paz, Ziraldo”, escreveu Zema em seu perfil no X.

Ziraldo faleceu neste sábado aos 91 anos. O falecimento do escritor, cartunista e jornalista está sendo referenciado por autoridades e artistas de todo o país, que prestam homenagens ao autor.

Nascido em 24 de outubro de 1932, Ziraldo Alves Pinto notabilizou-se pela criação de personagens infantis como o ‘Menino Maluquinho’ e a ‘Turma do Pererê’. Sua obra também foi direcionada ao público adulto em produções jornalísticas como “O Pasquim”, revista fundada no fim dos anos 1960 e marcada na história por ter sido alvo de censura na Ditadura Militar.