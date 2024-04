O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se manifestou sobre a morte de Ziraldo neste sábado (6/4). O petista destacou o trabalho do escritor e cartunista na literatura infantil e também o trabalho desenvolvido no universo do jornalismo e da luta contra a ditadura militar.

“O Brasil perdeu neste sábado, 6/4, um de seus maiores expoentes da cultura, da imprensa, da literatura infantil e do imaginário do país. Chargista, caricaturista, escritor e jornalista, o mineiro Ziraldo é nome onipresente na cultura popular brasileira. O Menino Maluquinho, seu personagem mais conhecido, povoou mentes e a imaginação de crianças de todas as idades em todas as regiões. Um livro que virou filme, peças, pautou músicas e vem sendo passado de pais para filhos como sinônimo de inocência, curiosidade e beleza, além de um olhar esperançoso em relação aos imensos potenciais do mundo em que vivemos. São inúmeras e diversas as contribuições de Ziraldo, seja com a turma do Pererê, em seu trabalho à frente do Pasquim, nos anos da ditadura, em livros inesquecíveis, como Flicts, e num extenso trabalho em revistas e jornais brasileiros. Na defesa da imaginação, de um Brasil mais justo, com democracia e liberdade de expressão. Nesse momento de imensa tristeza, me solidarizo com os familiares, amigos, parentes e fãs de Ziraldo”, escreveu o presidente.

Ziraldo morreu neste sábado aos 91 anos. Mineiro de Caratinga, no Vale do Rio Doce, ele foi um dos mais importantes autores da literatura brasileira com ação destacada na produção de conteúdo infantil. O cartunista e escritor também tem sua obra marcada na produção jornalística e na produção crítica à Ditadura Militar que vigorou no Brasil entre 1964 e 1985.