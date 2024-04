Políticos mineiros prestam homenagem ao cartunista Ziraldo, que faleceu ontem, sábado (6/4), aos 91 anos. Além de ser reverenciado como o criador do icônico 'Menino Maluquinho', Ziraldo foi um dos fundadores do jornal "O Pasquim" nos anos 1960, um dos principais veículos a combater a ditadura militar no Brasil.

O senador e presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), foi ao X - antigo Twitter - falar sobre o luto.

“Ídolo de uma geração de crianças, morreu, neste sábado, o mineiro de Caratinga Ziraldo, um dos maiores cartunistas do país, inspiração para todos os brasileiros. Seus personagens, principalmente o Menino Maluquinho, marcaram gerações. Meus sentimentos à família, aos amigos e aos admiradores de Ziraldo, que tão bem representou Minas e o Brasil.”

Quem também prestou homenagem foi o senador Carlos Viana (Podemos-MG). “Missão cumprida. Com tristeza, recebi a notícia da morte do escritor e jornalista Ziraldo. O mineiro de Caratinga tinha 91 anos e construiu uma história admirável. Deixa uma coleção de obras literárias, entre elas "O Menino Maluquinho". Força à família e amigos.”

O Prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD-MG), também prestou homenagem. “‘O Menino Maluquinho’ é a criação mais famosa entre tantas do mineiro Ziraldo e que ultrapassou gerações. Li para os meus filhos, que leram para os meus netos. Certamente seguirá na memória dos brasileiros. Sua obra permanecerá viva, Ziraldo.”

O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) relembrou a importância do cartunista na arte mineira. “Acabamos de perder um grande mineiro, gênio e expoente da arte e da cultura brasileira. Obrigado pelo traço e pela sensibilidade, Ziraldo! Vá em paz, 'velhinho maluquinho'.”

Com a palavra, o presidente Lula

Além dos mineiros, o presidente Lula (PT) também foi às redes sociais prestar homenagem ao mineiro Ziraldo. Segundo ele, o Brasil perdeu um de “seus maiores expoentes da cultura, da imprensa, da literatura infantil e do imaginário do país”.

“Chargista, caricaturista, escritor e jornalista, o mineiro Ziraldo é nome onipresente na cultura popular brasileira. O Menino Maluquinho, seu personagem mais conhecido, povoou mentes e a imaginação de crianças de todas as idades em todas as regiões. Um livro que virou filme, peças, pautou músicas e vem sendo passado de pais para filhos como sinônimo de inocência, curiosidade e beleza, além de um olhar esperançoso em relação aos imensos potenciais do mundo em que vivemos”, escreveu Lula.

Ainda de acordo com o presidente, são inúmeras e diversas as contribuições de Ziraldo. “Seja com a turma do Pererê, em seu trabalho à frente do Pasquim, nos anos da ditadura, em livros inesquecíveis, como Flicts, e num extenso trabalho em revistas e jornais brasileiros. Na defesa da imaginação, de um Brasil mais justo, com democracia e liberdade de expressão.”