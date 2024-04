Acusado de violência doméstica, agressão e abuso psicológico, o filho caçula do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Luís Cláudio Lula da Silva, negou as acusações feitas pela ex-namorada. A declaração foi dada em entrevista ao Uol.

Segundo Luís Cláudio, o Lulinha, seu pai está “chateado” com a situação, mas conhece sua índole e sabe que ele “jamais faria tal coisa”. “Meu pai está chateado por ela ter tomado essa decisão. Ninguém esperava que ela fosse jogar tão baixo”, disse o filho do presidente em entrevista ao UOL, na sexta-feira (5 de abril de 2024). “Meu pai conhece minha índole, conhece o meu jeito de ser, sabe que jamais eu faria tal coisa.”





Ainda durante a entrevista, Luís Cláudio negou as agressões e traições das quais é acusado pela ex-namorada.

“A justiça sempre prevalece e é isso que me dá muita tranquilidade para dormir todos os dias tranquilo. Não perco uma hora de sono. Eu avisei, em todas as vezes que ela me ameaçou denunciar, que as mentiras teriam que ser provadas. Agora, é esperar a justiça”, concluiu.

Nesta semana, a médica Natália Schincariol, de 29 anos, registrou um B.O. (boletim de ocorrência) na Delegacia da Mulher de São Paulo por agressão física e psicológica. Em seguida, o TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) concedeu uma medida protetiva, proibindo Luís Cláudio de se aproximar de Natália.