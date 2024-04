Correio Braziliense - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou nesta sexta-feira (5/4) que a Ferrovia Transnordestina será entregue até o fim de 2026 ou início de 2027. O petista disse ainda que o governo federal vai cumprir todos os acordos feitos, e que não deixará faltar recursos para a obra.

A construção da ferrovia foi anunciada em 2006 e é marcada por um série de atrasos e problemas. Lula afirmou que fez mais de 33 reuniões sobe o tema durante seus dois primeiros mandatos, e que sempre surgiam problemas como falta de licenças ou de recursos.

"O compromisso da empresa é que a gente pode terminar isso ou até o final de 2026, ou até o primeiro trimestre de 2027. Se depender do governo, a gente vai terminar, porque o governo vai cumprir todos os acordos firmados e não vai permitir que falte recursos", discursou Lula durante a assinatura da ordem de serviços para iniciar a construção do Ramal do rio Salgado, parte da Transposição do São Francisco, na cidade de Iguatu, Ceará.

"Se eu não entregar, me cobrem"



Segundo Lula, surgiu uma série de problemas envolvendo a Transnordestina durante os seus primeiros mandatos, como impacto ambiental das construções, falta de licenciamento e falta de dinheiro para completar as obras. A ferrovia é administrada pela Transnordestina Logística S/A (TLSA).

"Era um verdadeiro inferno para a gente tentar colocar essa ferrovia para funcionar", declarou. Ele disse ainda, ao atual diretor da TLSA Tufi Daher Filho, que a companhia já o "enrolou" muito no passado.

"Nós vamos terminar essa ferrovia. No ano que vem eu quero pegar o lugar mais longínquo do Piauí, entrar no vagão e vir até esse lugar aqui para saber quanto é que falta", contou o presidente.

"Se eu não entregar, me cobrem, porque significa que eu vou perder a confiança de quem eu jamais deveria perder nesse Brasil", completou.