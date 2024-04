Lula lança Estação Elevatória de Água Bruta (EEAB) Ipojuca e do Trecho Belo Jardim – Caruaru da Adutora do Agreste Pernambucano

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou, nesta quinta-feira (4/4), da inauguração da Estação Elevatória de Água Bruta (EEAB) de Ipojuca e do trecho Belo Jardim - Caruaru da Adutora do Agreste de Pernambuco, no município de Arcoverde.

Atualmente, seis cidades são atendidas. Com o lançamento da planta, passarão a ser nove. Assim, o abastecimento regular será expandido de 190 mil para 615 mil pessoas.

Durante o lançamento, Lula comparou as obras no Rio São Francisco com a Muralha da China. “É a segunda grande coisa que você vê da lua. Você vê o muro da China e você vê o canal do São Francisco. Isso só pôde ser feito porque Deus existe. O homem lá de cima falou ‘eu vou ajudar o nordestino através de um nordestino’ e cá estou eu”.

De acordo com o Palácio do Planalto, o projeto é considerado o maior sistema integrado de adutoras de abastecimento humano do Brasil e um dos maiores do mundo. Isso porque, quando todo o sistema estiver finalizado, serão 1.500 km de adutoras, que levarão 4 mil litros por segundo de água da transposição do Rio São Francisco para abastecimento da região agreste de Pernambuco.

A estação elevatória inaugurada é essencial, diz o governo, para a finalização da primeira etapa do projeto, que vai garantir, até 2026, que 23 municípios e 1,3 milhão de pessoas sejam beneficiados. Com isso, serão atendidos os municípios de Arcoverde, Pesqueira, Alagoinha, Sanharó, Belo Jardim, Tacaimbó, São Bento do Una, São Caetano, Caruaru, Bezerros, Gravatá, Santa Cruz do Capibaribe, Toritama, Brejo da Madre de Deus, Pedra, Venturosa, Buíque, Tupanatinga, Itaíba, Águas Belas, Iati, Cachoeirinha e Lajedo.