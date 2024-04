O julgamento do ex-policial penal Jorge Guaranho, acusado de matar o guarda municipal e tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, Marcelo Arruda, em julho de 2022, foi adiado. O júri popular do bolsonarista estava marcado para a manhã desta quinta-feira (4/4), no plenário do Tribunal do Júri de Foz do Iguaçu (PR). A apreciação do caso foi adiada para o dia 2 de maio.

O juiz Hugo Michelini decidiu suspender o júri popular após a defesa de Guaranho pedir adiamento e abandonar o plenário. O júri começou às 9h e foi suspenso por volta das 9h50.



O crime aconteceu em julho de 2022, em Foz do Iguaçu, no Paraná, durante a festa de aniversário de Arruda com temática petista. Ele completava 50 anos no dia da sua morte.

O petista comemorava o aniversário na sede da Associação Esportiva Saúde Física Itaipu, quando Guaranho passou de carro e começou a entoar gritos de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) -, à época, ambos pré-candidatos à Presidência da República nas eleições de 2022.

Jorge José da Rocha Guaranho invadiu o local da festa com uma arma e o assassinou.