O governador Romeu Zema (Novo) não foi muito bem recebido por alguns cidadãos de Formiga, na Região de Centro-Oeste de Minas Gerais. Ao visitar a cidade, nessa quinta-feira (4/4), Zema foi recebido aos gritos de "eiro, eiro, eiro, Zema é caloteiro" por servidores que protestavam por melhores condições de trabalho.

"Segurança, educação. Queremos valorização", entoavam os manifestantes. "Iu, iu, iu, prometeu e não cumpriu"; "Eiro, eiro, eiro, Zema é caloteiro"; também foram algumas das frases disparadas contra o governador mineiro.

Entre os manifestantes estavam policiais, professores e outros servidores públicos. De acordo com um jornal local, estava programada uma fala do governador, porém, devido à manifestação, Zema foi embora sem falar com o público.