O filho caçula do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o educador físico Luís Cláudio Lula da Silva, de 39 anos, foi acusado pela mulher, a médica Natália Schincariol, de 29, por violência verbal, psicológica e moral.



Em nota publicada em suas redes sociais e assinada pela advogada Carmem Tannuri, Luiz Cláudio nega as acusações, tachadas de “fantasiosas declarações”. No texto, a defesa diz ainda que as acusações se tratam de “calúnia, injúria e difamação” e que serão alvo de medidas legais.

Os dois estavam juntos há dois anos, nas redes sociais pareciam viver felizes e sempre postavam fotos de viagens e encontros com familiares e amigos. Todas as fotos do casal foram apagadas das redes sociais dos dois.

As agressões foram registradas pela médica na Delegacia da Mulher de São Paulo.

O presidente Luiz Inácio da Lula da Silva não se manifestou sobre o caso que já está sendo explorado pela oposição. Em suas redes sociais, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), reproduziu as notícias sobre o caso e insinuou que as denúncias serão abafadas pela esquerda e que há risco de interferência nas investigações. A acusação também foi reproduzida pelo outro filho do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).



Luis Claudio é o quinto filho de Lula e um dos três biológicos que o presidente eleito teve com Marisa Letícia, falecida em em 2017.