O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) respondeu ao vídeo do neto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Thiago Trindade, que havia desafiado “todos os brasileiros” a provarem que o mandatário teria “roubado”. O bolsonarista disse que esse era o “desafio mais fácil de ganhar” e publicou o trecho de uma condenação de Lula.

No caso, Thiago Trindade publicou um vídeo em suas redes sociais afirmando que o avô nunca “roubou um centavo em sua vida”, e que essa era uma das “maiores mentiras contadas na história do Brasil”.

Em resposta, Nikolas compartilhou o trecho do caso do triplex em Guarujá, São Paulo. Lula havia sido condenado em 2017 em sentença proferida pelo então juiz Sérgio Moro no âmbito da operação Lava Jato pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.

Moro havia acolhido as provas de que o então ex-presidente teria recebido propina no valor de R$ 2,2 milhões da construtora OAS por meio da entrega do triplex e reformas no imóvel, em troca do favorecimento da empresa em contratos na Petrobras. As ações penais foram anuladas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) que declarou a incompetência da 13º Vara da Justiça Federal de Curitiba no caso.

A decisão do ministro Edson Fachin foi referendada pelo plenário em 2021, por 8 votos a 3. Segundo o magistrado, as denúncias formuladas pelo Ministério Público Federal nas ações relativas ao caso do triplex não tinham correlação com a Operação Lava Jato.