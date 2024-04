A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) oficializou, nesta terça-feira (2/4), as exonerações dos quatro secretários municipais da capital mineira indicados pelo secretário de Estado do Governo, Marcelo Aro (PP). Os nomes dos substitutos já foram oficializados e publicados no Diário Oficial do Munícipio (DOM), na manhã de hoje (2/4).

Com exceção do novo secretário de Governo, a prefeitura nomeou interinos para comandar as pastas. O novo secretário é o ex-deputado estadual Anselmo José Gomes Domingos. Ele substitui Castellar Guimarães Neto. Domingos atuou por dois mandatos na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), entre 2011 e 2019.

Confira as mudanças

Secretaria Municipal de Governo:



Exonerado: Castellar Modesto Guimarães Neto

Nomeado: Anselmo José Gomes Domingos

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico:

Exonerado: Fernando Campos Motta

Nomeada (interinamente): Chyara Sales Pereira



Secretaria Municipal de Meio Ambiente:



Exonerado: José Reis Nogueira de Barros

Nomeado (interinamente): Gelson Antônio Leite

Secretaria Municipal de Educação:



Exonerada: Roberta Rodrigues Martins Vieira

Nomeada (interinamente): Fernanda de Siqueira Neves

Mudanças

A mudança de secretários acontece em meio às últimas acomodações partidárias visando as eleições municipais em outubro e foi antecipada pela coluna Além do Fato, do Estado de Minas.

Em entrevista coletiva após a reunião, Aro e o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), garantiram que o movimento não significa ruptura política e que os vereadores da chamada "família Aro" seguirão como base governista no Legislativo.





O secretário do Governo Zema atribui a mudança à pressão do PSD sobre Fuad e divergências entre os rumos de seu partido, o PP, e a legenda do atual prefeito. Segundo ele, seu grupo político ainda não está definido sobre quem apoiará nas eleições municipais, mas o suporte à recondução de Fuad segue na mesa de discussão.



Na semana passada, Fuad esteve em Brasília com o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Nome forte da legenda, o senador teria pedido a saída dos indicados de Aro do secretariado de BH como contrapartida para o apoio pessedista à campanha pela reeleição do prefeito da capital mineira.

(Com informações Bernardo Estillac)