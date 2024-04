De olho nas eleições municipais e na recuperação da popularidade perdida, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva retoma, hoje, as viagens para entregar e anunciar obras. As agendas serão, principalmente, nas regiões Nordeste e Sudeste. Um dos descontentamentos com o governo é o aumento de preços, principalmente de alimentos.

Lula participa hoje da cerimônia de inauguração do Impa Tech, no Rio de Janeiro, primeiro curso de graduação do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) e do início das aulas da primeira turma de bacharelado em matemática da tecnologia e inovação. Com recursos do governo federal, a graduação contará com investimentos de R$ 18,7 milhões no primeiro ano.

A ida ao Rio de Janeiro tem, ainda, mais dois significados: mostrar que a presença do governo federal, agora, será mais frequente, sobretudo depois que a Polícia Federal (PF) prendeu, no dia 24, os supostos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco — o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio (TCE-RJ) Domingos Brazão; seu irmão, o deputado federal Chiquinho Brazão (União Brasil-RJ); e o delegado da Polícia Civil fluminense Rivaldo Barbosa.

Além disso, o presidente participa da filiação da irmã de Marielle e ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, ao PT. Ela é cotada para ser a vice na chapa de Eduardo Paes à reeleição da prefeitura carioca.

À tarde, Lula participa da cerimônia de anúncio do início das obras de dragagem do Canal de São Lourenço, em Niterói. Segundo o Planalto, a obra vai ampliar o acesso da infraestrutura aquaviária ao Complexo Industrial e Portuário da cidade fluminense.

Na quinta-feira, Lula estará em Arcoverde (PE), onde inaugura a Estação Elevatória de Água Bruta Ipojuca e do trecho Belo Jardim-Caruaru da adutora do Agreste Pernambucano. Participa, ainda, em Goiana, da inauguração de uma nova unidade da Hemobrás.

Na sexta-feira, o presidente estará em Iguatu (CE) para a assinatura da ordem de serviço para a implantação do ramal do Salgado e visita às obras da ferrovia Transnordestina.