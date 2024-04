O secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti, comentou em entrevista ao EM Minas, na TV Alterosa, nesse sábado (30/3), a fala do governador Romeu Zema (Novo) sobre vacinação e acesso dos alunos à escola.

No início de fevereiro, Zema, junto ao senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) e ao deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), publicou um vídeo em que afirma que "todo aluno, independentemente de ter ou não vacinado, terá acesso às escolas".

“É muito importante esse esclarecimento. O governador estava muito focado na liberdade do aluno em garantir o direito fundamental à escola. O que ele colocou não teve nenhuma mudança de regramento, nem em Minas e nem no país. Não é obrigatório estar com cartão de vacina em dia para poder estudar. Não podemos punir uma criança duas vezes, em que o pai não levou para vacinar e que ela não possa estudar. Isso seria uma punição dupla”, afirmou Baccheretti.





Na conversa com o jornalista Benny Cohen, Baccheretti falou sobre a epidemia de dengue que atinge o estado, vacinação, COVID e estratégias adotadas para conter essas doenças.

