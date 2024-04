Ex-presidente e o Partido Liberal (PL) querem conquistar as maiores cidades do estado

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vai fazer um giro por Minas Gerais na próxima semana para lançar pré-candidatos às prefeituras. Entre os dias 10 e 11, o antigo mandatário vai passar por Belo Horizonte, Contagem e Divinópolis, na região Centro-Oeste do Estado.

Com o intuito do Partido Liberal de fazer uma série de prefeitos e vereadores, o ex-presidente deve passar primeiro por Contagem, na região metropolitana de BH, para oficializar o apoio ao deputado federal Junio Amaral (PL-MG).

A cidade hoje é comandada pelo Partido dos Trabalhadores (PT), sendo inclusive o município mais populoso com uma prefeita petista, mas deu a vitória ao ex-presidente nas eleições de 2022 com 55,49% dos votos.

“Contagem é o maior município nas mãos do PT no Brasil, mas ele (Bolsonaro) venceu aqui com uma diferença grande do atual presidente. Então, é um sinal que vale a presença e o investimento para a busca da vitória aqui”, disse Junio Amaral em conversa com o EM.

O mesmo pode ser dito por Belo Horizonte, hoje governada por um aliado de Lula, mas que também deu uma vitória expressiva para Bolsonaro em 2022. O ex-presidente recebeu 834.548 votos, cerca de 54,25% do eleitorado da capital mineira, enquanto o petista foi a escolha de 45,75% dos eleitores.

Na capital, o apoio será ao deputado estadual Bruno Engler (PL-MG), que nas últimas eleições municipais ficou em segundo lugar, sendo derrotado pelo ex-prefeito Alexandre Kalil (PSD) ainda no primeiro turno. Bolsonaro vai lançar o parlamentar em evento aberto ao público na manhã do dia 11.

Em entrevista ao Estado de Minas, o deputado federal Domingos Sávio, presidente do PL em Minas Gerais, avaliou que a presença de Bolsonaro pode catapultar as pré-candidaturas competitivas do partido no estado.

“Cada dia a gente vê claramente um crescimento do apoio ao ex-presidente Bolsonaro, tanto pelo que ele representa, quanto pelos erros da esquerda e do atual governo. [...] Embora a política hoje tenha ganhado muita força nas redes sociais, eu costumo dizer que em eleições, especialmente municipais, nada substitui o ‘olho-no-olho’, o corpo. A presença do Bolsonaro nessa fase de pré-campanha é uma forma de chegar ao eleitor e mostrar o compromisso dele e de nós do PL aqui em Minas Gerais”, avaliou.

Já em Divinópolis, pela tarde, Bolsonaro deve ter encontro com o atual prefeito Gleidson Azevedo, que apesar de ser do partido Novo, é irmão de um dos principais aliados do ex-presidente em Minas Gerais, o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG). Segundo Sávio, a visita à cidade também representa a parceria com a família Azevedo.



“Em Divinópolis nós temos uma parceria boa com o senador Cleitinho. Eu também sou de lá, fui prefeito, e temos ma parceria muito estreita e estamos organizando essa visita do ex-presidente. Lá acaba sendo uma visita a cidade, mas também uma oportunidade de encontrar com gente de toda a região centro-oeste”, disse Sávio, que momentos antes esteve em uma reunião com Gleidson e o deputado estadual Eduardo Azevedo (PL).

“A gente tem uma tendência muito clara de caminharmos juntos em Divinópolis, nós estamos numa fase ainda de ajustes e vamos anunciar nos próximos dias uma aliança, o que fortalece essa aliança com o Novo. Em alguns lugares nós apoiamos os candidatos deles e acreditamos que em outras eles podem apoiar o candidato do PL”, completou.