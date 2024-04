O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) celebrou, neste sábado (27/4), os 20 anos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), iniciativa implementada em seu primeiro mandato como chefe de estado.

Na publicação, o presidente destaca a relevância do Samu e enfatiza seu papel na prestação de assistência médica emergencial em todo o país. "20 anos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o nosso Samu, que atende mais de 90% da população e presta socorro para quem mais precisa", diz o texto publicado no X, antigo Twitter.

A menção veio a partir de uma publicação de outro usuário da rede social que lembrou o feito de Lula. “Boa lembrança”, inicia o texto do presidente, seguido pelo repost do conteúdo.

Bancada do PT endossa as comemorações

Parlamentares da bancada do PT no Congresso Nacional também celebraram o aniversário do serviço pelas redes sociais. A presidente do partido, Gleisi Hoffmann, ressaltou o impacto positivo e o aspecto político da iniciativa. Quando falamos de política, é sobre isso e muito mais. [...] O país era outro, completamente desigual, antes de vencermos as eleições”, escreveu, frisando o “muito” trabalho pela frente.

O deputado federal de Minas Gerais Odair Cunha, que assumiu neste ano a liderança do PT na Câmara, definiu o Samu como “sinônimo de excelência do SUS”. “Com muita alegria, contribuí para a implementação do SAMU Sul de Minas, em 2015, que hoje atende 154 municípios em nossa região”, disse por meio das redes sociais.

O líder do governo na Câmara, o deputado federal do Ceará José Guimarães lembrou que antes do Samu existir as pessoas “eram socorridas em vans transformadas em precárias ambulâncias ou em carros de parentes, quando não dependiam da solidariedade de terceiros". "A situação começou a mudar em 2004, com a decisão do presidente Lula de criar o Samu ”, afirmou.

Boa lembrança. 20 anos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o nosso SAMU, que atende mais de 90% da população e presta socorro para quem mais precisa. https://t.co/3KFEOYdB0x — Lula (@LulaOficial) April 27, 2024

20 anos do Samu

Criado em 2004, em decreto que universalizou o atendimento que já vinha sendo testado desde o ano anterior, o Samu foi inspirado no modelo francês e adaptado para a realidade brasileira, com ações como o uso de motocicletas no atendimento a partir de 2008.

Passadas duas décadas, o serviço alcança 187,2 milhões de pessoas em 3,9 mil municípios, segundo o Ministério da Saúde, o que equivale a cerca de 92% da população. Acessível por meio do número de emergência 192, o Samu opera todos os dias, durante as 24 horas do dia e os 7 dias da semana.