A bancada do Partido dos Trabalhadores (PT) na Câmara dos Deputados escolheu, nesta terça-feira (6/2), Odair Cunha (PT-MG) para liderar os parlamentares em 2024. O mineiro foi escolhido por aclamação e por unanimidade, substituindo o deputado federal Zeca Dirceu (PT-PR), que liderou os petistas durante o primeiro ano da legislatura.

“Agradeço aos companheiros e companheiras parlamentares pela confiança, e reforço a continuidade do nosso trabalho em defesa dos direitos do povo brasileiro, sempre defendendo a democracia e a construção de um Brasil mais justo e inclusivo para todas e todos”, disse Odair Cunha, em suas redes sociais.

O deputado está em seu 5º mandato, eleito pela primeira vez em 2002. Em 2013, Odair foi presidente do PT em Minas Gerais e em 2014 coordenou a campanha do ex-governador Fernando Pimentel, onde em 2015 atuou como Secretário de Estado de Governo.

Na Câmara, Odair Cunha já foi terceiro-secretário da Mesa Diretora; vice-líder do governo; relator da Medida Provisória (MP) que criou o Bolsa Família. Em 2022, o parlamentar foi reeleito com 129.146 votos.

Pelas redes sociais, os correligionários mineiros parabenizaram Odair pelo cargo de liderança da bancada. O PT é o segundo partido com o maior número de deputados na Câmara, com 68 parlamentares, atrás apenas do Partido Liberal, com 95.

O deputado federal e pré-candidato à prefeitura de Belo Horizonte, Rogério Correia (PT-MG), disse que o colega vai atuar em sintonia com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Tenho certeza que atuará em sintonia com o presidente Lula para ajudar a implementar os melhores projetos que melhorarão a vida do povo e trarão mais desenvolvimento econômico”, disse.

O deputado estadual Ulysses Gomes, líder da oposição na Assembleia Legislativa, reconheceu a “seriedade, compromisso e competência” do colega. “Mais do que liderar a Bancada, a eleição de um conterrâneo nosso do Sul de Minas significa que o nosso estado estará muito bem representado na luta por mais investimentos e recursos. Uma escolha acertada do partido, fundamental neste momento de reconstrução do País”, frisou.