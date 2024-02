A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (6/2), uma operação para o cumprimento de mandado de busca e apreensão contra um jovem, identificado como André Luiz, acusado de ameaçar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A ameaça ocorreu em um post feito pelo deputado federal Nikolas Ferreira no X, antigo Twitter.

Nikolas não é investigado. Pelas redes sociais, o jovem sugeriu a criação de uma "vaquinha" para contratar um atirador de elite para atentar contra a vida do presidente.

De acordo com a PF, a "equipe da Delefaz (Delegacia de Crimes Fazendários), encarregada da operação, cumpriu as ordens judiciais que foram expedidas pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Linhares/ES na residência do suspeito em Aracruz/ES, bairro Bela Vista, foram apreendidos o celular e o computador do investigado".

A operação foi iniciada para investigar a prática das infrações penais de ameaça e de incitação ao crime. Os investigadores afirmaram que o suspeito "colaborou e admitiu as postagens nas redes sociais".

O nome da Operação Eco faz alusão à mitologia grega, especificamente a uma jovem que falava demais.