Uma fala do discurso do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante uma visita à fábrica da Volkswagen, em São Bernardo do Campo (SP), nessa sexta-feira (2/1), causou polêmica. Ao se referir a uma jovem negra que estava sentada numa cadeira do palco no meio de dezenas de homens, o presidente disse que questionou se ela iria cantar no evento ou se ela iria "batucar alguma coisa, porque uma afrodescendente assim gosta de um batuque, de um tambor" ou se ela era namorada de alguém.

"Eu estava perguntando o que faz essa moça sentada. [...] Eu não ouvi ninguém falar o nome dela. Eu falei 'ela é cantora, ela vai cantar'. Ai eu perguntei e 'não, não vai ter música'. Então ela vai batucar alguma coisa, porque uma afrodescendente assim gosta de um batuque, de um tambor. 'Também não é'. Ai eu falei 'nossa, então ela é namorada de alguém'. 'Também não é'".

No fim, o presidente afirmou que a jovem estava presente no palco porque havia sido premiada internamente. "Essa moça foi premiada como a mais importante aprendiz dessa empresa e ganhou um prêmio na Alemanha".

Após este trecho do discurso, que viralizou na tarde deste sábado, o presidente aproveitou a presença da jovem no palco para falar do lançamento do programa de poupança para estudantes de baixa renda do ensino médio.

REPERCUSSÃO

A fala foi vista como preconceituosa por perfis nas redes sociais. Alguns relembraram de uma declaração de Lula, que, em julho do ano passado, agradeceu à África pelo "que foi produzido nos 350 anos de escravidão".

Um internauta disse: "Essa declaração de Lula reforça estereótipos racistas ao reduzir a identidade de uma pessoa afrodescendente a meros clichês culturais". Outra pessoa questionou: "Imagine se fosse o Bolsonaro dizendo isso".