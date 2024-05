Cerca de R$ 700 mil em aparelhos eletrônicos foram apreendidos por falta de comprovação de origem em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, nessa quarta-feira (8/5). Eram principalmente relógios de alto valor, que vinham do Paraguai, segundo a Polícia Federal. Um casal de irmãos foi preso.

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) foi responsável pela ação e as pessoas foram detidas pelo crime de descaminho. As mercadorias foram descobertas a partir de levantamentos anteriores que levaram ao veículo que as transportava, na região central da cidade do Triângulo Mineiro.

Com a abordagem, os policiais encontraram, além dos relógios, celulares, tablets, computadores e outros dispositivos eletrônicos sem a devida documentação fiscal.

O motorista contou que retirou a carga na cidade de Toledo (PR) e a transportou em um caminhão até Uberlândia. Depois o material foi realocado no carro de passeio em que estava com a irmã. O caminhão também foi encontrado e apreendido, com o carro e os aparelhos.

Os presos foram levados para a Delegacia da PF em Uberlândia Os suspeitos, se condenados pela Justiça, podem pegar uma pena de até quatro anos de reclusão. A Ficco é coordenada pela Polícia Federal e composta pelas polícias Civil, Militar e Penal com o objetivo a integração das forças de segurança em ações de combate ao crime organizado.