Organizadores do Iron Biker Brasil fazem vaquinha online para arrecadar água potável para o Rio Grande do Sul

Organizadores do Iron Biker Brasil, maior competição de mountain bike da América Latina realizada em Mariana, Região Central de Minas Gerais, fizeram uma vaquinha online para arrecadar água potável para os moradores do Rio Grande do Sul. O estado enfrenta uma catástrofe climática por causa das fortes chuvas dos últimos dias.

A iniciativa partiu de Lucas Fonda, um dos integrantes do Iron Biker, que esteve em Porto Alegre na última semana e presenciou a tragédia na capital gaúcha. De acordo com a prefeitura do município, 85% da população está sem água potável. O restante do estado também enfrenta falta de comida e de outros suprimentos básicos.

Lucas firmou uma parceria com a empresa mineira Ingá para possibilitar o envio de água potável. Para custear a ação, a vaquinha online busca arrecadar de R$ 50 mil para a compra de água da Ingá a preço de custo.

Interessados em ajudar podem contribuir com qualquer valor via pix. Ainda não há uma data limite para encerrar a arrecadação. Até a publicação desta matéria, a vaquinha já havia alcançado mais de R$ 10 mil. A contribuição pode ser feita a partir deste link.

Lucas explica que, a princípio, a ideia era arcar com os gastos do transporte do produto, que seria enviado em uma carreta. No entanto, há a possibilidade dos produtos serem enviados por um avião do exército, o que resultaria em uma quantidade de maior de água potável.

“Um elo sozinho não significa muita coisa, mas quando são vários elos juntos, a gente forma uma uma corrente forte. É isso que a gente quer formar: uma corrente forte para poder ajudar de alguma forma os nossos conterrâneos que tanto precisam lá”, diz Fonda.

Ele reforça que mesmo que algumas pessoas já tenham contribuído em alguma campanha, podem contribuir nesta também: “Eu acho que para a situação do Rio Grande do Sul não tem limite de ajuda porque vai precisar de muita coisa ainda”.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa