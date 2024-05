Correios de Minas transportarão de forma gratuita doações destinadas aos atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul

A partir desta terça-feira (7/5), os mineiros que quiserem se juntar à rede de solidariedade em prol dos atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul podem enviar doações para os gaúchos com ajuda dos Correios. A estatal fará os envios de forma gratuita.

Além das agências mineiras, os Correios do Rio de Janeiro, Santa Catarina, Bahia, Pernambuco e do Distrito Federal também irão começar a receber as doações.

A ação começou nesta segunda-feira com agências de São Paulo, Paraná e algumas do Rio Grande do Sul. Segundo a estatal, no primeiro dia mais de 200 toneladas foram doadas. Agora, com a ampliação, 2 mil unidades de atendimento estarão recebendo os donativos.

O que doar?

Os Correios estão recebendo e transportando itens como alimentos de cesta básica, material de higiene pessoal, material de limpeza, roupas de cama e de banho e ração para pet. Além do transporte gratuito, a estatal está doando, ainda, itens de vestuário e utensílios domésticos aos atingidos pelo excesso de chuvas no Rio Grande do Sul.

Na capital mineira, além dos Correios, outros lugares também estão recebendo doações. Confira os pontos de doações para o Rio Grande do Sul em BH.