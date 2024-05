A cidade de Caldas, localizada no Sul de Minas Gerais, registrou a segunda menor temperatura do país nesta terça-feira (7). De acordo com o registro do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o município mineiro chegou a marca de 10,2°C pela manhã.

A menor temperatura do país ficou com General Carneiro (PR), que registrou 8,7°C. Outra cidade de Minas aparece na lista, Monte Verde, distrito de Camanducaia, também no Sul de Minas. Lá onde os valores chegaram na casa dos 11,4°C.

Já Belo Horizonte registrou uma sensação térmica de 7,7°C nesta manhã de terça-feira (7). A temperatura aparente foi identificada por volta das 6h, na estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) na Estação do Cercadinho, no Bairro Buritis, Região Oeste da capital mineira.



Confira as menores do país nesta terça-feira (7)